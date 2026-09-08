وزارة الشباب والرياضة تستقبل فريدة أبوهاشم بعد إنجازها العالمي

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اللاعبة فريدة أبوهاشم لاعبة المنتخب القومي للخماسي الحديث عقب عودتها من الصين، بعد تحقيقها إنجازًا مميزًا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث 2026، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للموانع 2026.

ونقل الدكتور عبدالأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية، تهنئة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للاعبة فريدة أبوهاشم على ما حققته من نتائج مشرفة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وعلى الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب.

وكان في استقبال اللاعبة عند وصولها كل من هاشم ياسين، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، وكابتن محمد أبوهاشم، المدير الفني للاعبة ووالدها.

مصر تحصد فضية الفرق للرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

في وقت سابق نجح منتخب مصر للخماسي الحديث، في حصد الميدالية الفضية في منافسات الفرق للرجال ببطولة العالم للكبار والمقامة في جويانج بالصين خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الجاري.

واحتل لاعبو المنتخب الوطني معتز محمد ومهند شعبان ومحمد الأشقر، المركز الثاني برصيد 4687 نقطة، خلف منتخب روسيا صاحب المركز الأول بـ 4693، فيما حصل منتخب فرنسا على الميدالية البرونزية بـ 4482.

وجاء معتز محمد في المركز الرابع في منافسات نهائي فردي الرجال برصيد 1571 نقاط بفارق 5 نقاط عن صاحب الميدالية البرونزية، فيما احتل مهند شعبان المركز السابع برصيد 1560 نقطة، وجاء محمد الأشقر في المركز الحادي عشر برصيد 1556.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات حيث تمكن الفراعنة من حصد الميدالية البرونزية بعدما احتل الثنائي المصري جنا عطية وزينة عامر المركز الثالث برصيد 1302 نقطة.

وقد شهدت منافسات البطولة تألق كبير لأبطال مصر في مسابقة الموانع حيث حطمت زينة عامر الرقم العالمي ثم جاءت بطلة العالم فريدة خليل لتحطم الرقم من جديد وفي منافسات الرجال حطم محمد الأشقر الرقم العالمي للبطولة.

وشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين و 4 لاعبات وهم : أحمد الجندي ، معتز وائل ، محمد حسام ، محمد حاتم ، مهند شعبان ، سيف وائل ، واللاعبات: فريدة أبو هاشم ، جنة الجندي ، جنا عطية ، زينة عامر.