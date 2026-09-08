قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيدا لـ صدى البلد.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل فريدة أبوهاشم بعد إنجازها العالمي

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة اللاعبة فريدة أبوهاشم لاعبة المنتخب القومي للخماسي الحديث  عقب عودتها من الصين، بعد تحقيقها إنجازًا مميزًا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث 2026، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة العالم للموانع 2026.

ونقل الدكتور عبدالأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية، تهنئة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للاعبة فريدة أبوهاشم على ما حققته من نتائج مشرفة، كما أثنى  الوزير على الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وعلى الأجهزة الفنية والطبية والإدارية  للمنتخب.

وكان في استقبال اللاعبة عند وصولها كل من هاشم ياسين، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، وكابتن محمد أبوهاشم، المدير الفني للاعبة ووالدها.

مصر تحصد فضية الفرق للرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

في وقت سابق نجح منتخب مصر للخماسي الحديث، في حصد الميدالية الفضية في منافسات الفرق للرجال ببطولة العالم للكبار والمقامة في جويانج بالصين خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس الجاري.

واحتل لاعبو المنتخب الوطني معتز محمد ومهند شعبان ومحمد الأشقر، المركز الثاني برصيد 4687 نقطة، خلف منتخب روسيا صاحب المركز الأول بـ 4693، فيما حصل منتخب فرنسا على الميدالية البرونزية بـ 4482.

وجاء معتز محمد في المركز الرابع في منافسات نهائي فردي الرجال برصيد 1571 نقاط بفارق 5 نقاط عن صاحب الميدالية البرونزية، فيما احتل مهند شعبان المركز السابع برصيد 1560 نقطة، وجاء محمد الأشقر في المركز الحادي عشر برصيد 1556.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية في منافسات تتابع السيدات حيث تمكن الفراعنة من حصد الميدالية البرونزية بعدما احتل الثنائي المصري جنا عطية وزينة عامر المركز الثالث برصيد 1302 نقطة.

وقد شهدت منافسات البطولة تألق كبير لأبطال مصر في مسابقة الموانع حيث حطمت زينة عامر  الرقم العالمي ثم جاءت بطلة العالم فريدة خليل لتحطم الرقم من جديد وفي منافسات الرجال حطم محمد الأشقر الرقم العالمي للبطولة.

وشارك المنتخب الوطني بـ 6 لاعبين و 4 لاعبات وهم : أحمد الجندي ، معتز وائل ، محمد حسام ، محمد حاتم ، مهند شعبان ، سيف وائل ، واللاعبات: فريدة أبو هاشم ، جنة الجندي ، جنا عطية ، زينة عامر.

وزارة الشباب والرياضة فريدة أبوهاشم للخماسي الحديث بطولة العالم للموانع 2026 طولة العالم للكبار للخماسي الحديث منتخب مصر للخماسي الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

جولة تفقدية للمحافظ في شوارع المنوفية ومتابعة لخطط الدولة

جثة صورة أرشيفية

النيابة تصرح بدفن ضحية حادث سير بصحراوي المنيا

وكيل وزارة الصحة

جولة صباحية مفاجئة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية لعدد من المنشآت الطبية

بالصور

مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد