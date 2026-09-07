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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي والاتحاد المصري للإسكواش بعد تتويجها ببطولة لندن

أمينة عرفي
أمينة عرفي
عبدالله هشام

قدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى لاعبة المنتخب القومي للإسكواش أمينة عرفي، المصنفة الثانية عالميًا في منافسات السيدات، عقب تتويجها بلقب بطولة لندن للإسكواش 2026، بعد فوزها في المباراة النهائية على الإنجليزية جورجينا كينيدي بثلاثة أشواط نظيفة.

كما وجه الوزير التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، وإلى الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لجهودهم في إعداد اللاعبين واللاعبات وتحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإصرار الكبير الذي أظهرته اللاعبة أمينة عرفي، وحرصها على الدفاع عن لقبها الذي حققته في النسخة الماضية من البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به من عزيمة وإصرار على مواصلة حصد الألقاب والبطولات.

واعتبر جوهر نبيل أن تتويج أمينة عرفي ببطولة لندن يمثل تأكيدًا جديدًا على تفوق مدرسة الإسكواش المصرية على المستوى العالمي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الإسكواش أصبح إحدى أهم الرياضات لمصر، خاصة بعد دخوله رسميًا ضمن البرنامج الأولمبي، مؤكدًا أن مصر تمتلك مكانة عالمية متميزة في هذه اللعبة، في ظل ما حققه أبطالها من إنجازات وبطولات على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن بطولة لندن للإسكواش 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة على أجندة رابطة محترفي الإسكواش (PSA)، وتُقام في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة إسكواش أمينة عرفي لندن للإسكواش 2026

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