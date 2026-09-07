محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

كشف هشام كمال، محلل الأداء، عن أهم ما يميز الأهلي في بداية الموسم حتى الآن مع المدرب المغربي الحسين عموتة خلال أول ثلاثة لقاءات بالدوري المصري.

وقال هشام كمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أهم ميزة ظهرت في الأهلي مع الحسين عموتة هي اللياقة البدنية، وقدرة اللاعبين على تكلمة الـ90 دقيقة من زمن المباراة بشكل جيد».

وأردف قائلًا: «من الناحية الفنية ظهرت جملة واحدة في الشق الهجومي يعتمد عليها الحسين عموتة مع الأهلي حتى الآن».

وتحدث هشام كمال عن أن تواجد ياسر إبراهيم إلى جوار عمرو الجزار في خط دفاع الأهلي ساهم في ظهور الجزار بشكل جيد في مباراة سموحة، وذلك بعد الانتثادات التي واجهها اللاعب في بداية الموسم في مباراة الشرقية إنبي.