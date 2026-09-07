خبر سار لطلاب الدور الثاني.. التنسيق مستمر وحقك في الكلية محفوظ

أكد رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، أن مكتب التنسيق يعمل خلال هذه الفترة لاستكمال قبول أوراق طلاب الدور الثاني، الذين رسبوا في مادة أو مادتين.

وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مكتب التنسيق كان قد فتح التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة من الدور الأول، وقبل غلق الباب ظهرت نتيجة الدور الثاني، فقرر مكتب التنسيق استمرار مدة القبول من أجل أن يتقدم طلاب الدور الثاني.

ولفت إلى أن الطلاب حصلوا على استمارات النجاح، وأنه من اليوم يحق لهم التقدم إلى مكتب التنسيق ولمدة 4 أيام فقط، وأن الطلاب يحق لهم تسجيل رغباتهم المكونة من 75 رغبة وإرسالها إلى مكتب التنسيق.

وأشار إلى أن الطلاب إذا كان مجموعهم يؤهلهم لدخول كلية من كليات المرحلة الأولى، وكان لديهم رسوب في مادة لا تضاف إلى المجموع، فسيدخلون الكلية وفقًا لمجموعهم، موضحًا: «الطالب بالمرحلة الثالثة قد يدخل كلية الطب، إذا كان مجموعه متوافقًا مع إحدى الكليات، وكانت مادة الرسوب في التربية الدينية أو إحدى المواد التي لا تضاف للمجموع».

وأوضح أن حق الطالب لن يضيع، فإذا كان مجموعه يؤهله لأي كلية، فمكانه محفوظ، ولا توجد مشكلات في هذا الأمر.