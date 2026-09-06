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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة مشاداة مصطفي فتحي وموكوينا في مباراة بيراميدز وجورماهيا

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
ياسمين تيسير

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة ما حدث خلال مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، نافيًا وجود مشادة بين مصطفى فتحي والمدير الفني رولاني موكوينا لحظة استبدال اللاعب.

وأوضح المصدر أن ما حدث كان بين مصطفى فتحي والحكم الرابع؛ بعدما طالب الأخير اللاعب وعبد الرحمن مجدي بالإسراع في الخروج من الملعب، وكان يعد عليهما لتجنب تطبيق عقوبة إيقاف التغيير ونزول اللاعب المستبدل لمدة دقيقة واحدة.

وأضاف المصدر أن تصرف الحكم الرابع أغضب مصطفى فتحي، خاصة أنه كان يغادر الملعب مسرعًا ويرى أن الحكم يبالغ في رد فعله.

وتابع: «الفيديو واضح، والحوار لم يكن بين مصطفى وموكوينا، وإنما كان بين اللاعب والحكم الرابع، بينما تدخل موكوينا لتهدئة اللاعب وتهنئته على الأداء».

وحقق بيراميدز الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 2-0، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة، بعد متابعته تسديدة مصطفى فتحي، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وخلال الشوط الأول، تعرض محمود مرعي، مدافع بيراميدز، للإصابة في الرأس بعد اصطدامه مع مهاجم جورماهيا الكيني، ليجري الفريق تغييرًا اضطراريًا، ويدخل إياد العسقلاني بدلًا منه.

وكشفت تفاصيل إصابة محمود مرعي عن تعرضه لجرح قطعي في الرأس استوجب خياطة 8 غرز، ومن المقرر أن يجري أشعة مقطعية على الرأس للاطمئنان عليه.

وبهذه النتيجة، يضع بيراميدز قدمًا في دور الـ32، في انتظار مباراة الإياب التي تقام في القاهرة الأحد المقبل.

مصطفي فتحي بيراميدز دوري ابطال افريقيا

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