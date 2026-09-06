فاردي يوقع مع نادي إنجليزي جديد.. تفاصيل

أعلن نادي بيرنلي رسميًا تعاقده مع المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، البالغ من العمر 39 عامًا، في صفقة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وينضم فاردي إلى بيرنلي في صفقة انتقال حر، بعدما غادر نادي كريمونيزي الإيطالي هذا الصيف، عقب تجربة خاضها مع الفريق في الموسم الماضي.

موقف بيرنلي

ورحّب نيكي هاين، مدرب بيرنلي، بانضمام المهاجم المخضرم، مؤكدًا أن خبرته وقيادته ستشكلان إضافة مهمة للفريق، وقال: “يسعدنا انضمام جيمي إلى بيرنلي. ستكون خبرته وقيادته إضافة قيّمة لفريقنا، ونعتقد أنه سيُحدث تأثيرًا كبيرًا على موسم الفريق. لقد أثبت جيمي جدارته بالفعل، ونتطلع بشوق لرؤيته يرتدي قميص بيرنلي.”

من جانبه، أعرب فاردي عن سعادته بالانضمام إلى النادي، مؤكدًا تطلعه لبدء مشواره مع الفريق ومساعدة بيرنلي على تحقيق أهدافه، وقال: “أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في بيرنلي. يتمتع هذا النادي بتاريخ كروي عريق وجماهير شغوفة. إنهم يستحقون فريقًا يُمثلهم ويُمثل مدينتهم. لا أطيق الانتظار للنزول إلى أرض الملعب ومساعدة الفريق على التقدم نحو الأفضل.”