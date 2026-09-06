جيمي فاردي يعود إلى الكرة الإنجليزية من بوابة بيرنلي حتى نهاية الموسم

انضم مهاجم ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق جيمي فاردي إلى بيرنلي، حتى نهاية الموسم، في صفقة تأتي في ظل البداية السيئة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث لم يحقق أي فوز في خمس مباريات ويحتل المركز الأخير.

وقال فاردي، البالغ من العمر 39 عامًا، لموقع النادي الرسمي: "يتمتع هذا النادي بتاريخ كروي عريق وجماهير متحمسة تستحق فريقًا يمثلها ويمثل مدينتها"، مضيفًا: "أتطلع بشوق لبدء اللعب على أرض الملعب ومساعدة الفريق على التقدم نحو الأفضل".

وكان فاردي قد غادر ليستر سيتي في عام 2025 لينضم إلى كريمونيزي الإيطالي، قبل أن يغادر الفريق الإيطالي في الصيف الماضي، لينتقل الآن إلى بيرنلي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويعد فاردي الهداف التاريخي لليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 145 هدفًا، كما خاض 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالها سبعة أهداف.

وأمضى فاردي 13 عامًا مع ليستر سيتي بعد انضمامه إليه قادمًا من فليتوود تاون، أحد أندية الدرجات الأدنى، في عام 2012، وسجل 200 هدف في جميع المسابقات خلال 500 مباراة.

وبدأ بيرنلي مشواره في دوري الدرجة الأولى بشكل سيئ تحت قيادة مدربه الجديد نيكي هاين، إذ لم يحقق أي فوز في خمس مباريات، وخسر السبت أمام بريستول سيتي 2-1 على أرضه بعدما استقبل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة.

وقال هاين: "ستكون خبرته وقيادته إضافة قيّمة لفريقنا، ونعتقد أنه قادر على إحداث تأثير كبير في مسيرتنا"، مضيفًا: "يمتلك جيمي سجلًا حافلًا بالإنجازات، ونتطلع بشوق لرؤيته بقميص بيرنلي".