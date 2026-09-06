«الإعلامي الصغير».. تدريب لتنمية المواهب الإعلامية بمركز التنمية الشبابية بدمياط

نفذت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات تدريب «الإعلامي الصغير» ضمن برنامج اكتشاف وتنمية المواهب، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط.

ويأتي التدريب في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة بدمياط على اكتشاف المواهب لدى النشء والشباب.

ونُفذت فعاليات التدريب بقيادة المدرب حلمي ياسين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجالات المختلفة، بما يسهم في بناء جيل يمتلك أدوات التواصل والتعبير وقادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وتضمن التدريب مجموعة من المحاور والأنشطة العملية التي تناولت أساسيات العمل الإعلامي، وفنون التحدث أمام الجمهور، وكيفية التعبير عن الأفكار بصورة واضحة، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والحوار وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على تقديم المحتوى والتعامل مع الجمهور.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ عدد من التطبيقات والتدريبات العملية، بهدف إكساب المشاركين الخبرات الأساسية في المجال الإعلامي، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وتطوير مواهبهم، بما يعزز مهاراتهم ويشجعهم على خوض تجارب جديدة في مجال الإعلام.

وتواصل مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفيذ برامج اكتشاف المواهب وتنمية المهارات، في إطار دعم النشء والشباب وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم في مختلف المجالات وذلك تحت إشراف وتنفيذ مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، و هدير الغرباوي، مديرة إدارة تنمية النشء.