جوناثان تي جيليام: أمريكا تستهدف المنظومة الاقتصادية الإيرانية

علق جوناثان تي جيليام، الخبير العسكري والاستراتيجي والضابط السابق بالبحرية الأمريكية، على إعلان الولايات المتحدة استهداف عدد من الناقلات الخاصة بالنفط الإيراني، ومن بين هذه الناقلات ناقلة نفط قبالة جزيرة خرج تحديدًا، وعودة هذه الهجمات العسكرية، حتى لو بوتيرة محدودة.

وقال جوناثان تي جيليام، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستهداف المنظومة الاقتصادية الإيرانية بأكملها، عن طريق استهداف ناقلات النفط، وأيضًا أهداف أخرى داخل إيران، وهذا، بشكل إجمالي، يؤثر على المدخول الاقتصادي والمالي لإيران.

وأضاف أن هذه الأهداف، في رأيه، تم اختيارها بدقة وبصورة تكتيكية واستراتيجية من قبل الرئيس الأمريكي، متابعا: "يجب علينا أن ندرك أننا ننظر إلى حرب تختلف عن كيفية خوض الحروب منذ عدة عقود مضت، لأن كثيرًا من الأمور تغيرت، من الناحية التكنولوجية على سبيل المثال".