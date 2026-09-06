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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث في الجماعات الإرهابية: الإخوان تستخدم غطاءات مدنية لتضليل المواطنين

عمرو فاروق
عمرو فاروق

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان  تعيش حالة من الإفلاس الشعبي والسياسي، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بات يمتلك وعيًا كبيرًا وقدرة على كشف زيف ادعاءات الجماعة التي تحاول العودة إلى المشهد عبر بوابات مشبوهة.

انحسار نفوذ الجماعة ووعي المواطن

أوضح «فاروق»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، أن الجماعة فقدت قدرتها الفعلية على تحريك الشارع، خاصة بعد التجارب القاسية التي عاشتها مصر منذ عام 2011، وما تبعها من مواجهة شرسة مع الإرهاب لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن المواطن المصري أصبح يفرز المواقف والأحداث بدقة، ولم يعد ينساق خلف دعوات التظاهر أو الفوضى، لإدراكه أن الجماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وليس مصلحة الوطن.

مؤتمرات مشبوهة وأجندات خارجية

وكشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية عن محاولات الجماعة لإعادة تنظيم صفوفها في الخارج تحت مسمى «المؤتمر الوطني»، مؤكدًا أنها مجرد «غطاءات مدنية» تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي.

وأشار إلى أن الجماعة تعمدت إبعاد الوجوه المحسوبة على الجناح المسلح لتظهر بمظهر «سياسي»، موضحًا أن هذه التحركات تتم بتمويل ودعم من أطراف دولية وإقليمية، من بينها عناصر محسوبة على الحرس الثوري الإيراني، بهدف الضغط على الدولة المصرية.

الإخوان الإخوان الإرهابية عنف الاخوان

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