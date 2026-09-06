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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«زيلنسكي» تفوق على «بن لادن».. روسيا تتهم رئيس أوكرانيا بتلقي طلبات لتنفيذ «عمليات إرهابية»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أمنية رشاد الجلوي

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتلقي طلبات لتنفيذ عمليات إرهابية، معتبرة أنه تجاوز زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في «الإجرام الإرهابي».

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، إن النظام الأوكراني بات يشكل، على حد تعبيرها، «تهديدًا للعالم أجمع»، مضيفة أن «بصمات» زيلينسكي أصبحت واضحة في أماكن عدة.

ووصفت أنشطة النظام الأوكراني بأنها «نموذج عمل تجاري يقوم على تصدير الإرهاب»، زاعمة أن زيلينسكي يروج علنًا لما وصفته بـ«مهاراته الإرهابية»، وأنه «يتلقى طلبات التنفيذ بشكل فعلي».

وربطت المتحدثة الروسية بين تلك الاتهامات والهجمات التي استهدفت كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين وناقلات تنقل النفط الكازاخستاني، معتبرة أن هذه الهجمات تندرج ضمن ما وصفته بـ«الطلبات» التي ينفذها زيلينسكي.

وأشارت زاخاروفا إلى أن كازاخستان من كبار موردي النفط، معتبرة أن استهداف صادراتها يضع أمن الطاقة لعدد كبير من الدول على المحك.

وأضافت أن النفط الخام القادم من كازاخستان يتجه في المقام الأول إلى الأسواق الغربية، معتبرة أن ذلك يمثل مفارقة، في ظل استمرار الدول الغربية في دعم وتمويل أوكرانيا.

وقالت إن ذلك يعني، من وجهة نظرها، أن زيلينسكي ينفذ داخل المعسكر الغربي «طلبات» من بعض الدول الغربية تستهدف دولًا غربية أخرى.

واختتمت زاخاروفا تصريحاتها بالقول إن النظام الأوكراني، في مساعيه لإلحاق الضرر بروسيا، ينتهي به الأمر إلى إلحاق الأذى بالدول الغربية نفسها، وهي الدول التي تصفها كييف بأنها حليفة لها.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة

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