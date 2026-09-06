قبل غلق الموقع.. جامعة الأزهر تنبه طلاب الثانوية إلى سرعة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا

نبهت جامعة الأزهر طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية المتقدمين للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعة، إلى سرعة الانتهاء من إجراءات تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

وشددت جامعة الأزهر، في بيان، على ضرورة عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من الفترة المحددة؛ بما يضمن توافر الوقت الكافي لاستكمال البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة عليها ما لم تنتهِ المدة المحددة للتسجيل.

وأكدت جامعة الأزهر، أهمية المبادرة إلى تسجيل الرغبات وعدم التباطؤ أو التأخير؛ تجنبًا لحدوث أي ضغط قد يتسبب في عطل تقني مفاجئ في منظومة التسجيل الإلكتروني، نتيجة كثافة الدخول على رابط التسجيل خلال الساعات الأخيرة من الفترة المحددة، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة الطلاب والطالبات على استكمال إجراءات التسجيل في الوقت المحدد.

ودعت الجامعة أبناءها وبناتها الطلاب والطالبات إلى المسارعة باستكمال إجراءات تسجيل الرغبات، ومراجعة البيانات المدخلة بعناية قبل انتهاء المدة المحددة، لافتة إلى أن المبادرة بالتسجيل تمنحهم وقتًا كافيًا لتعديل رغباتهم لأكثر من مرة.

وترجو الجامعة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات الجدد التوفيق والنجاح، والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.