اعتداء مستوطنة على دير أرمينيا بالقدس..يثير موجة غضب جديدة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة ، يظهر مستوطنة إسرائيلية تعمدت البصق على مدخل دير القديس يعقوب التابع لبطريركية الأرمن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ، وقد أثار هذا المقطع تفاعلاً واسعاً نظراً للتفاصيل المحيطة بالواقعة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الغضب والشجب عقب تداول مقطع الفيديو، وعبّر المغردون عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك، واصفين إياه بأنه يعكس ثقافة "العنصرية والكراهية" الموجهة ضد كل ما هو غير يهودي في القدس، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً.

وأظهر الفيديو قيام المستوطنة بالبصق مباشرة أمام مدخل الكنيسة، رغم وجود عناصر من الشرطة الإسرائيلية المتمركزين في الموقع، والذين تم فرزهم أساساً لحماية الدير بعد ضغوط سياسية ناتجة عن تكرار الاعتداءات السابقة.

وتشهد القدس المحتلة تصاعداً ملحوظاً في حوادث الكراهية والاعتداءات بالبصق، وإلقاء الحجارة، وتخريب الممتلكات المسيحية.

وتتزامن هذه الحادثة مع تحذيرات مستمرة من القيادات الدينية والمجتمعية ، بشأن التضييق على حرية العبادة وتراجع الوجود المسيحي التاريخي في المدينة القديمة.