قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجهاز الفني لمنتخب مصر يطمئن على أحمد فتوح لحسم موقفه من معسكر سبتمبر
وزير الطاقة الأمريكي يتوقع تراجع أسعار البنزين رغم تجاوزها 4 دولارات للجالون
حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة
متحدث التعليم يكشف تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية
مايكروسوفت تدعم برنامج Excel بميزة Copilot Canvas لتحويل البيانات إلى لوحات تفاعلية
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور
زد يكتسح أساس تيليكوم الجيبوتي برباعية في الكونفدرالية
لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية في شارع ابن سندر بالقاهرة
قبل غلق الموقع.. جامعة الأزهر تنبه طلاب الثانوية إلى سرعة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا
نبيه بري: إسرائيل تواصل حرب الإبادة في الجنوب وتحول دماء اللبنانيين إلى «صندوق اقتراع»
عمرو أديب: لم أتخيل أن موضوع الأشجار سيأخذ كل هذا الاهتمام.. والمصريون جميعًا ضد قطعها
إيران: إرتفاع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان اعتبارًا من فجر الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتداء مستوطنة على دير أرمينيا بالقدس يثير موجة غضب جديدة

اعتداء مستوطنة على دير أرمينيا بالقدس..يثير موجة غضب جديدة
اعتداء مستوطنة على دير أرمينيا بالقدس..يثير موجة غضب جديدة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة ، يظهر مستوطنة إسرائيلية تعمدت البصق على مدخل دير القديس يعقوب التابع لبطريركية الأرمن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ، وقد أثار هذا المقطع تفاعلاً واسعاً نظراً للتفاصيل المحيطة بالواقعة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الغضب والشجب عقب تداول مقطع الفيديو، وعبّر المغردون عن استنكارهم الشديد لهذا السلوك، واصفين إياه بأنه يعكس ثقافة "العنصرية والكراهية" الموجهة ضد كل ما هو غير يهودي في القدس، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً.

وأظهر الفيديو قيام المستوطنة بالبصق مباشرة أمام مدخل الكنيسة، رغم وجود عناصر من الشرطة الإسرائيلية المتمركزين في الموقع، والذين تم فرزهم أساساً لحماية الدير بعد ضغوط سياسية ناتجة عن تكرار الاعتداءات السابقة.

وتشهد القدس المحتلة تصاعداً ملحوظاً في حوادث الكراهية والاعتداءات بالبصق، وإلقاء الحجارة، وتخريب الممتلكات المسيحية.

وتتزامن هذه الحادثة مع تحذيرات مستمرة من القيادات الدينية والمجتمعية ، بشأن التضييق على حرية العبادة وتراجع الوجود المسيحي التاريخي في المدينة القديمة.

منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مستوطنة إسرائيلية بطريركية الأرمن مدينة القدس القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

عمرو الجزار أثناء تدخله على فادي فريد مهاجم سموحة

لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟

الدوري السعودي

جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سباك أتلف سقف منزل شقيقه بالمعادى

المتهم

بنتهم رفضت خطبته.. ضبط شخص تعدي على أسرة في بورسعيد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل وفد نقابة الأطباء لبحث تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التعاون المشترك

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد