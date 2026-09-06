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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة

حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة
حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة
عبد الفتاح تركي

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 بينما تكون الأجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ومعتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 41 درجة في قنا وأسوان.

كيف يكون طقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026؟

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وتأتي توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026 بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية، وسط ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

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ما الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تتكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتنشط الرياح على أغلب الأنجاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي الانتباه أثناء القيادة على الطرق التي قد تتأثر بالشبورة أو الرمال والأتربة.

وتتوافق توقعات الظواهر الجوية المنشورة اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 مع استمرار فرص الشبورة المائية ونشاط الرياح غدًا الاثنين 7 سبتمبر، مع فرص ضعيفة جدًا للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كيف تكون حالة البحر المتوسط غدًا؟

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

كيف تكون حالة البحر الأحمر غدًا؟

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

تحذير من الطقس الحار

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر؟

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026 على محافظات ومدن مصر وفق البيانات الواردة على النحو الآتي.

القاهرة العظمى 37 والصغرى 24.

العاصمة الجديدة العظمى 37 والصغرى 23.

6 أكتوبر العظمى 38 والصغرى 23.

بنها العظمى 37 والصغرى 24.

دمنهور العظمى 36 والصغرى 23.

وادي النطرون العظمى 36 والصغرى 24.

كفر الشيخ العظمى 35 والصغرى 23.

بلطيم العظمى 35 والصغرى 24.

المنصورة العظمى 36 والصغرى 23.

الزقازيق العظمى 37 والصغرى 24.

شبين الكوم العظمى 36 والصغرى 23.

طنطا العظمى 34 والصغرى 23.

دمياط العظمى 33 والصغرى 25.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 24.

السويس العظمى 37 والصغرى 24.

العريش العظمى 34 والصغرى 23.

رفح العظمى 33 والصغرى 22.

رأس سدر العظمى 38 والصغرى 26.

نخل العظمى 36 والصغرى 21.

كاترين العظمى 30 والصغرى 18.

الطور العظمى 36 والصغرى 27.

طابا العظمى 35 والصغرى 24.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23.

العلمين العظمى 31 والصغرى 24.

مطروح العظمى 30 والصغرى 25.

السلوم العظمى 33 والصغرى 22.

سيوة العظمى 37 والصغرى 22.

رأس غارب العظمى 38 والصغرى 27.

سفاجا العظمى 37 والصغرى 26.

مرسى علم العظمى 38 والصغرى 27.

شلاتين العظمى 38 والصغرى 27.

حلايب العظمى 35 والصغرى 28.

أبو رماد العظمى 37 والصغرى 27.

مرسى حميرة العظمى 38 والصغرى 28.

أبرق العظمى 36 والصغرى 27.

جبل علبة العظمى 35 والصغرى 27.

رأس حدربة العظمى 34 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 37 والصغرى 23.

بني سويف العظمى 38 والصغرى 22.

المنيا العظمى 39 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 39 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 24.

قنا العظمى 41 والصغرى 25.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 26.

أسوان العظمى 41 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 25.

أبوسمبل العظمى 40 والصغرى 26.

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أين تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا؟

تسجل قنا وأسوان أعلى درجة حرارة عظمى غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026، وتبلغ 41 درجة، بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة في سوهاج والوادي الجديد وأبوسمبل، وتبلغ 39 درجة في شرم الشيخ والمنيا والأقصر.

وتشير البيانات الواردة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد مقارنة بالمناطق الشمالية، مع اختلاف درجات الحرارة العظمى والصغرى بين المحافظات والمدن وفق الموقع الجغرافي لكل منطقة.

ما أبرز نصائح التعامل مع طقس غدًا؟

ومع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على عدد من المناطق، وظهور الشبورة المائية صباحًا ونشاط الرياح على فترات متقطعة، تظل متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات اليوم.

وتبقى درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 7 سبتمبر 2026 محور اهتمام المواطنين، خاصة مع وصول العظمى إلى 41 درجة في قنا وأسوان، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مقارنة بالفترة السابقة.

حالة الطقس غدا

وتؤكد البيانات المنشورة اليوم أن طقس غد يشهد ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة مع أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، وشبورة مائية ونشاطًا للرياح على فترات متقطعة

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