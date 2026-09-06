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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث التعليم يكشف تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية

طلاب
طلاب

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية المقرر تطبيقه على طلاب المدارس الدولية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن الاختبار لا يُحتسب ضمن درجات الطالب، وإنما يستهدف تحديد نقاط القوة والضعف لديه، تمهيدًا لوضع برنامج علاجي لدعم وتنمية مهارات اللغة العربية.

الاختبار ليس امتحانًا بدرجات

وأوضح زلطة، خلال مداخلة مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن خطاب وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية بشأن عقد اختبار قبلي لطلاب المدارس الدولية أثار بعض التساؤلات حول طبيعة الاختبار وما إذا كان سيتم احتساب درجات للطلاب.

وقال: «فور تداول الخطاب، اعتقد البعض أنه امتحان به درجات يحصل عليها الطالب، لكن الحقيقة أنه اختبار يحدد نقاط القوة والضعف للطالب، حيث إن الوزارة تساعد وتدعم طلاب المدارس الدولية لدراسة مادتي اللغة العربية والتاريخ بشكل جيد وبمهارات عالية».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار يأتي في إطار برنامج علاجي يهدف إلى دعم وتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب المدارس الدولية، وليس إضافة امتحان جديد أو عبئًا دراسيًا على الطلاب.

متحدث التعليم يكشف تفاصيل البرنامج العلاجي

وردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال اكتشاف وجود نقاط ضعف لدى عدد كبير من الطلاب، أوضح زلطة أن برنامج تنمية مهارات اللغة العربية سبق تطبيقه بصورة موسعة على مدار عامين على طلاب المدارس الحكومية بالمرحلة الابتدائية أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه الآن على طلاب المدارس الدولية.

وأشار إلى أن المدارس الدولية هي التي ستتولى إجراء الاختبار، وليس الوزارة بشكل مركزي، على أن يتم إرسال النتائج إلى الوزارة على مستوى كل مدرسة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

وأوضح أن نتائج الاختبار ستُستخدم في وضع برنامج علاجي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، يشبه «الكورس»، ويستهدف تدعيم مهارات الطلاب في اللغة العربية، تحت إشراف مباشر من الوزارة ومتابعة ميدانية مستمرة للمدارس، للتأكد من مستوى الطلاب ومدى تطبيق البرنامج العلاجي بالشكل الصحيح.

الاختبار يُجرى خلال اليوم الدراسي

وشدد شادي زلطة، على أن الاختبار لن يمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب، موضحًا أنه سيتم إجراؤه خلال اليوم الدراسي وفي إطار النصاب الطبيعي لحصص اللغة العربية المقدمة للطلاب.

واختتم قائلًا: «ليس اختبارًا لدرجات، وليس عبئًا إضافيًا، وسيُطبق خلال اليوم الدراسي وفي نصاب حصص اللغة العربية المقدمة للطلاب، وسيكون هناك جزء منها متعلق بالبرامج العلاجية للطلاب الذين يعانون من ضعف المستوى».

وأضاف: «المستوى سيكون متفاوتًا، وسيتم التعامل بشكل فردي أو من خلال مجموعات حسب مستوى الطلاب، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والمدارس الدولية».

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