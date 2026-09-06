نائب وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج في صدارة أولويات الدولة

أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، خلال لقاء افتراضي اليوم الأحد، مع أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا، أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة.
شارك في اللقاء السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير بسام راضي سفير مصر في روما، والقنصل العام وليد عثمان قنصل عام مصر في ميلانو.
وأشار نائب الوزير إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بتكثيف جهود الوزارة للتواصل مع الجاليات والاستماع إلى آرائهم والعمل علي تلبية احتياجاتهم.
واستعرض منظومة قنوات التواصل التي توفرها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآليات الجديدة للتواصل المباشر.
وأشاد السفير نبيل حبشي بالنتائج التي حققها مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، والتي شهدت حضوراً كبيراً وتفاعلاً كثيفاً بين المشاركين في المؤتمر.
واستعرض نائب الوزير بعض المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية مؤخراً، ومن بينها مبادرة "علاجك في مصر" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتيسير تلقي المصريين بالخارج الخدمات الطبية والصحية في مصر من خلال المنصة التي تم إطلاقها بالفعل لهذا الغرض، إضافة إلى توقيع الوزارة برتوكول تعاون مع مستشفى وادي النيل بالقاهرة لمنح خصومات على تكاليف الخدمة العلاجية بالمستشفى من جانب المصريين بالخارج.
من جانبه، تطرق السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إلى جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي، بما يشمل التحول الرقمي للخدمات القنصلية والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم هذه الخدمات على نحو سريع وميسّر للمصريين في الخارج.
وأكد أن الاستعدادات جارية لسفر وفد من الأحوال المدنية إلى إيطاليا لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي والوثائق المدنية الأخرى في وقت قريب.
وطرح المواطنون المقيمون في إيطاليا العديد من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات، حيث أكد نائب الوزير حرص الوزارة على دراسة جميع الملاحظات والعمل على متابعة تنفيذها في إطار الجهود المستمرة لخدمة المصريين بالخارج.