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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأ 6-9-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار في البنوك صباح اليوم ثابتاً بعد انخفاض طفيف مسجل أمس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.78 جنيه للشراء و 50.87 جنيه  للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع في بنوك "البركة، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي،التعمير والاسكان، المصرف المتحد، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، نكست".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

وصل أعلي سعر دولار 50.9 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ أعلي سعر دولار 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي".

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