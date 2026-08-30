كيف رد المركزي المصري على الخزانة الأمريكية بشأن فرع بنك مصر بالإمارات؟

مع تجدد الجدل حول أزمة فرع بنك مصر لدى دولة الإمارات؛ تحاول السلطات النقدية في مصر إيصال الحقائق والرد علي الشائعات أمام الرأي العام بعد إعلان ذلك الأمر بأن له علاقة بإيران.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل وردود البنك المركزي المصري

وعلق البنك المركزي المصري بالقول بأن هناك تدخلات تجرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، للوقوف على ملابسات الأمر والتأكيد علي أن الأمر مرتبط بالعقوبات الأمريكية علي المؤسسات الإيرانية ومن يتعاون معها.

ووصف البنك المركزي ما يحدث بأنه الإمارات يأتي ضمن قرارات التضييق الاقتصادي الأمريكي على إيران، موضحُا أنه بصدد التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لحل تلك الأزمة.

وقال البنك المركزي إن معاملات فرع بنك مصر في دولة الإمارات قاصرًا على التعاملات الدولارية بالنسبة للبنوك المراسلة ولا يمتد أي أثر لتلك الاجراءات لأي من البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية أو الفروع الخارجية التابعة لها.

وتتابع السلطات النقدية في مصر عن كثب تداعيات أزمة فرع بنك مصر في دولة الإمارات ، وذلك بعد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تعرض فرع أكبر البنوك الحكومية المصرية في الإمارات للتفتيش .

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أمس عن اجراء تفتيش ورقابة عاجلة على فرع بنك مصر لدي الإمارات، نظرًأ لوجود معاملات مالية غير منضبطة لتمويل شركات إيرانية.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه بصدد اجراء عمليات رقابية ومراجعة بعد توجيه من السلطات الأمريكية وتحديدًأ وزارة الخزانة بأن فرع بنك مصر قد مول شركة صينية تتخذ مدينة هونج كونج مقرًا لها و تجمعها علاقات تجارية ومالية مع مؤسسات إيرانية.