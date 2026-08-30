رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

اختتم الميجا ستار رامي صبري موسم حفلات صيف 2026 في المسرح الروماني بحفل جماهيري تاريخي، سجل حضوراً كاملاً وتجاوزاً غير مسبوق للطاقة الاستيعابية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق فعاليات المسرح هذا الموسم.

ومن الدقيقة الأولى وحتى ختام الحفل تحول المسرح إلى حالة واحدة من الانسجام بين رامي وجمهوره حيث ردد الجمهور كلمات الأغاني وتفاعلوا بشكل لافت مع تقديم اغاني ألبومه الجديد "القمر" إلى جانب مختارات من أبرز محطاته الفنية التي رافقت مسيرته.

فيما تصدرت أغنيته "كلمة" تريند منصات التواصل الاجتماعي عقب كل حفل يحييه، تأكيداً على حضوره الراسخ في وجدان الجمهور وارتباطه المباشر بأعماله.

وبهذا الحفل يرسخ رامي صبري مكانته كأحد أكثر الأسماء طلباً في حفلات المنطقة، ويقدم نموذجاً متكاملاً للحفل المباشر يجمع بين الأداء القوي، والإنتاج العالمي، والانسجام الكامل مع الجمهور.

وجاء الحفل بتجهيزات على مستوى عالمي، شملت تصميم المسرح والإضاءة وهندسة الصوت وفق أعلى المعايير الفنية، ليرتقي بتجربة الحفل المباشر إلى معادلة متكاملة حيث حضور كامل، وتفاعل كامل، وأداء استثنائي.

ويعد هذا الختام تتويجاً لسلسلة نجاحات قياسية حققها رامي صبري في الخليج خلال صيف 2026 ففي جدة، نفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال 3 ساعات فقط وفي أبوظبي، بيعت تذاكر الحفل الأول خلال 60 دقيقة، والثاني خلال 30 دقيقة، ما دفع الجمهور للمطالبة بحفل ثالث وهذه الأرقام تعكس طلباً متصاعداً على حفلاته في المنطقة.