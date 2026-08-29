مجد القاسم يطرح أحدث أعماله الغنائية كبرنا على الزعل

طرح النجم السوري مجد القاسم أحدث فيديو كليب له بعنوان «كبرنا على الزعل»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن أغنيات ميني ألبومه الجديد «شط إسكندرية»، في أحدث أعماله الغنائية ويحمل الكليب اسم «الجو الليلة حلو»، ويقدم خلاله القاسم حالة غنائية خفيفة تتناسب مع أجواء الأغنية وطبيعة كلماتها.



تفاصيل كليب «كبرنا على الزعل»

جاء كليب «كبرنا على الزعل» في أجواء بصرية مبهجة واعتمد على الرسوم والجرافيك والألوان الزاهية، بما يتناسب مع الحالة التي تقدمها الأغنية، والتي تدعو إلى الابتعاد عن الحزن والعتاب والاستمتاع بالحياة بينما ظهر مجد القاسم خلال الكليب ضمن معالجة بصرية كرتونية تضيف طابعاً مختلفاً للعمل.

من صناع أغنية «كبرنا على الزعل»؟

جاءت أغنية «كبرنا على الزعل» من كلمات صلاح عطية، وألحان وتوزيع أحمد بدوي، بمشاركة منصف على آلة الكولة، ورمزي لبيب على الأكورديون، وفخراني على الطبلة وتولى ستوديو لودنج التسجيل والمكساج، ومحمد جودة الماستر، بينما أنتج الكليب بروتكت ميديا للمنتج محمد العشري، وأخرجه ميدو بارون، وتولى أحمد ميدا، عبده الماجيكو، كريم أحمد السوشيال ميديا، والتوينز التسويق.

ماذا يضم ميني ألبوم «شط إسكندرية»؟

تأتي أغنية «كبرنا على الزعل» ضمن ميني ألبوم «شط إسكندرية» للنجم مجد القاسم، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه رسمياً قريباً، ويضم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يقدمها القاسم لجمهوره ضمن أحدث مشروعاته الغنائية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول باقي الأغنيات حتى الآن.



كلمات أغنية «كبرنا على الزعل»

كبرنا على الزعل وبطلنا العتاب

خلينا في الدلع ما لناش في الاكتئاب

الجو الليلة حلو ومزاجنا رايق وحلو

عارف إيه أحلى حاجة.. أنا حلو وأنت حلو

إحنا ملوك السعادة واخدين على الانبساط

عايشين سكر زيادة ومخاصمين العياط

خد حب وهات محبة.. املأ قلبك غرام

تلقى الحزن استخبى.. الله على الانسجام

أعمال مجد القاسم

أحدث أغاني مجد القاسم «شط إسكندرية» و«كبرنا على الزعل»، حيث يواصل من خلالهما تقديم أعمال غنائية تحمل طابعه الفني المميز، وتلقى اهتماماً من جمهوره ومحبي أعماله.