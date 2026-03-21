مجد القاسم وإلهام خالد يخوضان تجربة غرامية جديدة في قصة حبنا.. فيديو

طرح المنتج الموسيقي هاني فؤاد أحدث أعماله الإنتاجية وهو كليب جديد بعنوان «قصة حبنا» والذي يجمع بين المطرب مجد القاسم والمغنية الشابة إلهام خالد في ديو غنائي وذلك على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

«قصة حبنا» هي اغنية رومانسية؛ كلمات هاني فؤاد، ألحان صالح أبو الدهب، توزيع طه الحكيم، مهندس صوت محمد جودة -استوديو التكامل-، مستشار إعلامي محمد بدر، والكليب انتاج توب ميوزيك – هاني فؤاد-، مونتاج سيد نجم، مدير تصوير نينو، ومن اخراج ميدو بارون.

وتقول كلماتها: انا وانت عايشين أحلى غرام.. محسبناش فات من عمرنا كام.. مروا علينا ولا الأحلام.. ماحناش حاسييين.. انا وانت قصة حبنا.. هتعيش كمان مليون سنة.. يا حبيبي مين بقى زينا.. من العاشقيييين.. طول ما انا عايش جمبك حبيبي.. حاسس طعم حبك حبيبي.. لو تاخد عمري حبيبي.. دة مايكفيييييش.. هافضل اقول بحبك حبيبي.. وعايزة اسمعها منك حبيبي.. قرب في حضني حبيبي.. ما تبعدنيش.

وقد صرح المطرب مجد القاسم: ان دويتو «قصة حبنا» هو عودة للرومانسية وقصص الحب والمشاعر الجميلة التي نفتقدها في هذه الأيام.

فيما قالت المطربة إلهام خالد: انها سعيدة جدا بالعمل مع فنان كبير بحجم المطرب مجد القاسم وتآمل أن تنال أغنية «قصة حبنا» وهذه التجربة إعجاب الجمهور.

من جانبه أعرب المنتج والشاعر هاني فؤاد عن امتنانه بالتعاون من جديد مع النجم مجد القاسم بعد نجاح ديو «كلام كبار» من انتاجه، وكذلك تبنيه لموهبة إلهام خالد في أكثر من عمل معها ينتمي للون الشعبي مثل: اغنية «خلي بالك» وديو «شربنا مقلب» وديو «ناس».

وأضاف فؤاد أن ديو «قصة حبنا» يأتي بعد موسم رمضان والذي عرض به كم من المسلسلات التي صدرت المشاكل الأسرية والزوجية في غياب الحب مثل: «كان يا ما كان» و «أب ولكن» و«المتر سمير» لكن الاغنية تعيد مشاعر الحب للجيل الجديد، وما يؤكد ذلك هو تفاعل الجمهور مع برومو الاغنية، والمقارنة بينها وبين الديو الشهير «غمض عنيك» لكل من: مجد القاسم ومي كساب.