قميص منتخب السنغال يثير الجدل قبل كأس العالم
تضامن ودعم.. أبو الغيط يرحب بزيارة الرئيس السيسي وعاهل الأردن لعواصم الخليج
نزل 25 جنيها جديدة.. نزيف جديدة في سعر الذهب بعد ساعات من التداولات المسائية
22 دولة تؤكد مشاركتها في جهود ضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز
ترامب يلوّح بإنهاء تدريجي للحرب على إيران وسط تصعيد ميداني وضغوط اقتصادية
إيران.. منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تتعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي
أمير هشام يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الأهلي والترجي
حملات مكثفة من وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك
بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا
لا ضريبة مع تهدم العقار .. الحالات الكاملة لإسقاط الضريبة العقارية بعد إعلان الحكومة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مجد القاسم وإلهام خالد يخوضان تجربة غرامية جديدة في قصة حبنا.. فيديو

أحمد إبراهيم

طرح المنتج الموسيقي هاني فؤاد أحدث أعماله الإنتاجية وهو كليب جديد بعنوان «قصة حبنا» والذي يجمع بين المطرب مجد القاسم والمغنية الشابة إلهام خالد في ديو غنائي وذلك على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

«قصة حبنا» هي اغنية رومانسية؛ كلمات هاني فؤاد، ألحان صالح أبو الدهب، توزيع طه الحكيم، مهندس صوت محمد جودة -استوديو التكامل-، مستشار إعلامي محمد بدر، والكليب انتاج توب ميوزيك – هاني فؤاد-، مونتاج سيد نجم، مدير تصوير نينو، ومن اخراج ميدو بارون.

وتقول كلماتها: انا وانت عايشين أحلى غرام.. محسبناش فات من عمرنا كام.. مروا علينا ولا الأحلام.. ماحناش حاسييين.. انا وانت قصة حبنا.. هتعيش كمان مليون سنة.. يا حبيبي مين بقى زينا.. من العاشقيييين.. طول ما انا عايش جمبك حبيبي.. حاسس طعم حبك حبيبي.. لو تاخد عمري حبيبي.. دة مايكفيييييش.. هافضل اقول بحبك حبيبي.. وعايزة اسمعها منك حبيبي.. قرب في حضني حبيبي.. ما تبعدنيش.

وقد صرح المطرب مجد القاسم: ان دويتو «قصة حبنا» هو عودة للرومانسية وقصص الحب والمشاعر الجميلة التي نفتقدها في هذه الأيام. 

فيما قالت المطربة إلهام خالد: انها سعيدة جدا بالعمل مع فنان كبير بحجم المطرب مجد القاسم وتآمل أن تنال أغنية «قصة حبنا» وهذه التجربة إعجاب الجمهور. 

من جانبه أعرب المنتج والشاعر هاني فؤاد عن امتنانه بالتعاون من جديد مع النجم مجد القاسم بعد نجاح ديو «كلام كبار» من انتاجه، وكذلك تبنيه لموهبة إلهام خالد في أكثر من عمل معها ينتمي للون الشعبي مثل: اغنية «خلي بالك» وديو «شربنا مقلب» وديو «ناس».

وأضاف فؤاد أن ديو «قصة حبنا» يأتي بعد موسم رمضان والذي عرض به كم من المسلسلات التي صدرت المشاكل الأسرية والزوجية في غياب الحب مثل: «كان يا ما كان» و «أب ولكن» و«المتر سمير» لكن الاغنية تعيد مشاعر الحب للجيل الجديد، وما يؤكد ذلك هو تفاعل الجمهور مع برومو الاغنية، والمقارنة بينها وبين الديو الشهير «غمض عنيك» لكل من: مجد القاسم ومي كساب.

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

ايه عبد الرحمن

زوج الإعلامية آية عبد الرحمن يتعرض لحادث سير.. تفاصيل

مجد القاسم وإلهام خالد

مجد القاسم وإلهام خالد يخوضان تجربة غرامية جديدة في قصة حبنا.. فيديو

حمزة العيلي

بعد الجدل الكبير.. أول تعليق من حمزة العيلي على دوره في «حكاية نرجس»

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد