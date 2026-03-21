بعد الجدل الكبير.. أول تعليق من حمزة العيلي على دوره في «حكاية نرجس»

علق الفنان حمزة العيلي على دوره في مسلسل “حكاية نرجس” الذي كان يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني، والذي أثار جدلاً كبير في الوسط الفني وبين متابعيه.

حكاية نرجس

وكتب حمزة العيلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحمد لله والشكر والفضل والكرم العظيم.. فيض محبتكم الغالية قوي بالنسبة لي عيد لوحده وفرحة.. عاجز عن التعبير عنها وإنها لنعم وأفضال ربي والدعوات الصادقة.. ربنا يديم عليَّ نعمة محبتكم وسامحوني لو قصرت في الرد على حضراتكم وبحاول جاهداً، شكراً إنكم أهلي و حبايبي وعزوتي وربنا يديم عليَّ نعمة محبتكم العظيمة".

وتابع: "شكراً لكل زملائي الغاليين والأساتذة الأعزاء والنجوم المحترمين لكم كل الحب والاحترام والتقدير.. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعداء مرتاحين البال وفي أتم صحة وأحسن حال دائماً يا رب".

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وهو من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل “حكاية نرجس” يطرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، وقناة dmc العامة و45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة إلى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.