أغنية «مش قادرة» لأنغام تحقق نجاحا كبيرا بتوقيع خالد تاج الدين

لأول مرة، يتعاون الشاعر خالد تاج الدين مع النجمة أنغام في أغنية بعنوان “مش قادرة”، طرحت أمس، الجمعة، وحققت نجاحاً لافتاً احتفالا بالعيد.

ونجحت الأغنية في جذب اهتمام الجمهور وتحقيق نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

الأغنية، التي تنتمي إلى اللون الرومانسي، لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالكلمات العاطفية والأداء المميز لأنغام، ما ساهم في تصدرها قوائم التريند خلال وقت قياسي من طرحها.

من جانبه، أعرب الشاعر خالد تاج الدين عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها الأغنية، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر بالتعاون لأول مرة مع فنانة كبيرة بحجم أنغام، التي وصفها بأنها واحدة من أهم وأفضل الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، وذلك بعد تعاونه سابقا مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

وأشار إلى أن أغنية “مش قادرة” تحمل طابعاً رومانسياً مليئاً بالمشاعر، وهو ما كان أحد أسباب وصولها سريعاً إلى قلوب الجمهور، معرباً عن أمله في تكرار التعاون مجدداً خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا العمل خطوة مميزة في مسيرة الطرفين، خاصة أنه يجمع بين إحساس أنغام المميز وكلمات خالد تاج الدين التي تعكس عمقاً عاطفياً واضحاً، ما ساهم في تحقيق هذا النجاح الجماهيري الكبير منذ الساعات الأولى لطرح الأغنية.

أغنية “مش قادرة” غناء النجمة أنغام من كلمات خالد تاج الدين وألحان رزام وتوزيع نادر حمدي وماستر طارق مدكور.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي، فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك" وغيرها، وقدّم لـ محمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى وغيرهم بكثير.