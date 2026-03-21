البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 15% وتوقعات بتراجع التضخم
أخبار التوك شو: موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية
الأركان الإيرانية تتوعد: الرد بضربات أعمق على أي استهداف لمنشآتنا
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أسرار جديدة فى أزمة الرقابة وسحب فيلم «سفاح التجمع»
بدوي: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز نهاية يونيو
شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل
معتمد جمال يكشف عن استعدادات الزمالك لمواجهة اوتوهو
من يحكم إيران؟ أكسيوس: غياب مجتبى خامنئي يثير القلق
الآثار تكشف عن لوحة حجرية تعود إلى عصر الإمبراطور الروماني تيبيريوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يفكر فى الاعتزال وفقد ابنته.. باسم سمرة يخطف الأضواء بتصريحاته

باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم

تصدر الفنان باسم سمرة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره اللافت في برنامج «واحد من الناس»، حيث خطف الأنظار بتصريحات صريحة ومباشرة كشفت الكثير من كواليس حياته الفنية والإنسانية، وأعادت اسمه بقوة إلى صدارة “التريند”.

 

باسم سمرة يفكر فى الاعتزال

وتحدث باسم سمرة بجرأة عن تفكيره في الاعتزال لفترة مؤقتة، مؤكدًا أن الوسط الفني مهنة قاسية تستنزف طاقة أصحابها، وأنه أحيانًا يشعر بحاجة ملحة للسفر والابتعاد لاستعادة توازنه النفسي.

وأوضح أن الوسط لا يخلو من المنافسة الحادة، وأن ليس الجميع يتمنى الخير للآخرين، مشددًا على أنه يفضل التعامل بوضوح دون ادعاء صداقات زائفة. 

وقال إنه تعرض في بعض الأحيان للاستبعاد من أعمال رغم وجود اتفاقات مسبقة، مرجعًا ذلك إلى مخاوف البعض من نجاحه، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يحمل ضغينة، ويركز فقط على تطوير نفسه واختيار ما يناسبه.

باسم سمرة يؤكد عدم ندمه على أعماله

وشدد باسم سمرة على أنه لا يندم على أي عمل قدمه، معتبرًا أن كل تجربة كانت خطوة مهمة في مشواره.

وأشار إلى ميله الواضح للسينما أكثر من التلفزيون، لما تمنحه من قيمة فنية باقية، كما كشف عن شغفه بالتمثيل الصامت، وتفضيله التصوير داخل الاستديو لما يوفره من تركيز وخصوصية.

 

باسم سمرة يرغب فى تقديم إخناتون

كما أعرب عن رغبته في تقديم شخصيات جديدة ومختلفة، خاصة التاريخية مثل “إخناتون”، إلى جانب اهتمامه بخوض تجارب كوميدية، مؤكدًا أن جودة النص تبقى العامل الحاسم في اختياراته. 

وكشف عن أعماله المقبلة، ومن بينها فيلم «برشامة» مع هشام ماجد، وفيلم «بنات فاتن» مع النجمة يسرا، مع الإشارة إلى عدم وجود اتفاق نهائي بشأن جزء ثانٍ من مسلسل «عين سحرية».

وتحدث أيضًا عن تقديره لعدد من زملائه، منهم أحمد السقا، كاشفًا عن عمل مرتقب يجمعهما، كما أشاد بموهبة محمد رمضان، وأثنى على نجمات مثل منة شلبي وريهام عبد الغفور ونيللي كريم وحنان مطاوع وعبلة كامل.

 

باسم سمرة يفقد ابنته

وعلى المستوى الشخصي، كشف باسم سمرة عن محطات إنسانية مؤثرة في حياته، بدءًا من فقدان والديه، وصولًا إلى وفاة ابنته الرضيعة، مؤكدًا أن تلك التجارب تركت أثرًا عميقًا داخله، خاصة في مواسم مثل شهر رمضان. 

لكنه عبر عن سعادته الكبيرة بابنتيه فرح وهند، وفخره بنجاحهما، مشددًا على أن علاقته بهما تقوم على الصراحة والثقة المتبادلة.

باسم سمرة أعمال باسم سمرة أفلام باسم سمرة الفنان باسم سمرة عمرو الليثي

