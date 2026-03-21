تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر فى باريس.. خاص

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد إبراهيم

ما زالت أصداء الأزمة الصحية للفنان هاني شاكر مستمرة، خاصة بعد سفره إلى باريس لاستكمال علاجه، حيث يمكث هناك داخل أحد المستشفيات فى باريس. 

وكشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر لـ"صدى البلد"، أن حالته الصحية فى تحسن ملحوظ، ومتوقع أن يعود إلى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. 

بيان نادية مصطفى 

كانت الفنانة نادية مصطفى شاركت بيانا من أسرة الفنان هاني شاكر بشأن حالته الصحية، للرد على شائعات كثيرة.

وكتبت نادية مصطفى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا البيان على لسان السيدة نهلة توفيق أختي وتوأم روحي وزوجة الفنان الكبير وأخي العزيز الفنان الكبير هاني شاكر:

 ما يتم تداوله حالياً على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فقدان الوعي لدى هانى هو كلام غير صحيح تماماً، الفنان هاني شاكر لم يفقد الوعي على الإطلاق.

كما نؤكد أن أي شخص يدّعي قربه من العائلة وينشر معلومات عن حالته هو شخص غير صادق، وكل ما يُنشر على لسان مصادر مقربة لا يمت للحقيقة بصلة.

المعلومات الصحيحة عن حالة هاني شاكر تكون فقط لدى: ابنه شريف هانى شاكر،  والأستاذ مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ونادية مصطفى، ولا توجد أي مصادر أخرى مخوّلة بالتصريح عن حالته".

وأضافت: “حاليًا هاني شاكر يتواجد في أحد المستشفيات خارج مصر، حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة ويمر بمرحلة تغذية مكثفة لاستعادة قوته ولياقته بعد النزيف الحاد الذي تعرض له قبل  إجراء عملية جراحية في القولون”.

واختتمت: “وأي معلومات تخالف ما سبق هي محض شائعات لا أساس لها من الصحة وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروّج أخبارًا كاذبة دون مراعاة لمشاعر أسرته ومحبيه”.

