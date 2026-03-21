رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدتها الثانية بالتزامن مع عيدي الأم والفطر

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكريات جمعتها بوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر المبارك.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر “فيسبوك”: “السنة دي عيد الأم جاي مع تاني يوم للعيد، وسنوية أمي.. سنتين فاتوا مش مصدقة”.

وتابعت: "​أنا عايشة على الذكريات هي اللي بتطبطب على قلبي من وجع الفراق.. وحشتيني أوووي يا سوسو

إنتي معايا وحواليا دايما يا أمي.. عيدك في الجنة بإذن الله يا أمي".

وفي حوار اتسم بالصراحة والإنسانية، فتحت الفنانة رانيا فريد شوقي قلبها للجمهور خلال لقائها ببرنامج “بين السطور” مع الإعلامية يمنى بدراوي، كاشفة عن أسرار شخصية وإنسانية لأول مرة، مؤكدة أنها تكره الروتين ولا تستطيع الالتزام به، قائلة: «من عيوبي إني مودية ومبعرفش أمشي على الروتين»، مشيرة إلى أن علاقتها بالمرآة ليست قوية: «المراية مش صاحبتي».

وتطرقت رانيا إلى حادث السير الشهير الذي جمعها بالفنانة منى زكي، مؤكدة أن منى كانت الأكثر تضررًا من الحادث، موضحة أنها عندما فتحت عينيها بعد الحادث كان أول ما رأته هو والدها الفنان الكبير فريد شوقي، في لحظة وصفتها بأنها لا تُنسى وغيرت أشياءً كثيرة في حياتها.

كما تحدثت عن والدتها سهير ترك، مؤكدة أنها كانت “ست بيت محبة للفن وتكتب الشعر، وكانت متفرغة تمامًا لزوجها، ترافقه في كل مكان حتى في السفر”، واصفة إياها بالسند الحقيقي في حياة فريد شوقي.

وعن أصعب لحظات حياتها، قالت رانيا إن يوم وداع والدها كان من أقسى الأيام، خاصة أنها كانت حاملًا في ابنتها فريدة، مضيفة بتأثر شديد: «بعد رحيل بابا كل حاجة حلوة راحت.. حنيته وكرمه، أب مفيش منه ولا هيتكرر»، مشبهة إياه بأغنية أم كلثوم الشهيرة: “إنت زيك ما يتخلقش اتنين”.