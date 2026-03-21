إيرادات الأفلام.. هشام ماجد يتفوق على الجميع ومحمد سعد فى المركز الأخير

يتنافس في موسم عيد الفطر المبارك، عدد من الأفلام السينمائية التي سوف تتقاسم كعكة الإيرادات.

في السطور التالية، نرصد إيرادات أول أيام عيد الفطر، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “برشامة”

حقق فيلم “برشامة” إيرادات بلغت قيمتها 12,314,274 جنيه.

الفيلم بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

تدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير».

فيلم “إيجي بست”

بينما جاء فيلم “إيجي بست” فى المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 4,243,803 جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

ويستند فيلم «إيجي بست» إلى أحداث حقيقية، تروي قصة مؤسسي موقع «إيجي بست»، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعًا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، حيث يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحًا هائلًا، لكنه يغيّر حياتهما بشكل جذري، ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي

الفيلم من بطولة النجوم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية.

“فاميلي بيزنس”

أما فيلم “فاميلي بيزنس”، فقد حقق إيرادات بلغت قيمتها 1,835,410 جنيه، والفيلم من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.