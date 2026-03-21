الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة تشاك نوريس

تشاك نوريس
تشاك نوريس
أحمد إبراهيم

خيم الحزن على الوسط الفني في هوليوود بعد رحيل أسطورة أفلام الحركة تشاك نوريس، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عامًا عقب تدهور حالته الصحية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ورياضيًا يصعب تكراره.

وأعلنت أسرته الخبر في بيان مؤثر أكدت فيه أنه رحل بسلام وهو محاط بأفراد عائلته، مشيرة إلى أن تفاصيل وفاته ستظل خاصة احترامًا لخصوصيتهم.

ووصفت العائلة نوريس بأنه لم يكن مجرد نجم عالمي، بل كان زوجًا وأبًا وجدًا محبًا، ورجلًا عاش بإيمان راسخ والتزام عميق تجاه من أحبهم. 

وأكدوا أن الحب الذي تلقاه من جمهوره حول العالم كان يعني له الكثير، معتبرًا معجبيه أصدقاء حقيقيين لا مجرد متابعين.

الصدمة بدت مضاعفة لأن نوريس كان قد احتفل بعيد ميلاده قبل أيام قليلة، وظهر في مقطع فيديو يمارس الرياضة بروح عالية، ما جعل خبر وفاته مفاجئًا لمحبيه وزملائه الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مستحضرين صورته كرمز للقوة والانضباط والإصرار.

ولد نوريس في أوكلاهوما، وبدأ مسيرته في سلاح الجو الأمريكي قبل أن يلمع اسمه في عالم الفنون القتالية، حيث أسس مدرسته الخاصة “تشون كوك دو”. 

انطلاقته السينمائية جاءت بمواجهة الأسطورة بروس لي في فيلم The Way of the Dragon، قبل أن يشجعه صديقه ستيف ماكوين على احتراف التمثيل.

تألق لاحقًا في أفلام مثل The Delta Force، وBreaker! Breaker!، كما حقق شهرة واسعة من خلال مسلسل Walker, Texas Ranger، ليظل اسمه مرادفًا لأبطال الأكشن الذين صنعوا مجد هذا النوع من السينما عبر عقود.

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

