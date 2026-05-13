ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة قبل طرحها بأسواق بورسعيد

نجحت حملة رقابية مكبرة بمحافظة بورسعيد في ضبط كميات ضخمة من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة داخل عدد من المنشآت بالمنطقة الصناعية.

جاءت الحملة في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ضربة استباقية لسلامة الغذاء بضبط 3 أطنان "لحوم ودواجن" فاسدة قبل طرحها بأسواق بورسعيد

وتعتبر الحملة ثمرة للتعاون الوثيق بين فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والإدارة العامة لمباحث التموين، ومباحث تموين بورسعيد، لردع المخالفين ومنع وصول سلع غير صالحة ليد المستهلك.

قادت المتابعة الميدانية الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد، يرافقها بمشاركة مفتشي الأغذية المتخصصين بالهيئة، وبالتنسيق مع رجال مباحث التموين.

وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط كميات كبرى شملت:

1180 كجم صدور دجاج و1120 كجم لانشون و590 كجم مصنعات لحوم متنوعة و200 كجم “لية ضاني” بالإضافة إلى 136 كجم قشطة لحم وفراخ و84 كجم هياكل دواجن.

و أثبتت الفحوصات أن كافة المضبوطات بدون بيانات تدل على مصدرها، وتخلو من تاريخ الإنتاج والصلاحية، مع وجود تغير واضح في الخواص الطبيعية، مما يجعلها تشكل خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين في حال استهلاكها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وتحرير المحاضر تمهيداً للعرض على النيابة العامة، مع التنبيه المشدد على الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

وتؤكد محافظة بورسعيد استمرار هذه الحملات الدورية والمكثفة على كافة الأسواق والمصانع الغذائية، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم، مشددة على أنه لا تهاون في الحفاظ على صحة المواطن البورسعيدي.