محافظ بورسعيد يتفقد أعمال زراعة أشجار البونسيانا بالجبانات الجديدة بحي الزهور | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال زراعة أشجار البونسيانا بمنطقة الجبانات الجديدة، بحي الزهور،وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في أعمال التشجير وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المناطق.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ احمد زغلف رئيس حي الزهور.

وتابع المحافظ أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري بالمنطقة،مشددا علي الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الري والصيانة الدورية للحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان استدامة المظهر الحضاري مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشجير والتجميل.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لكافة أعمال التطوير والتجميل بمختلف الأحياء بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية وجمالية تليق بأبناء محافظة بورسعيد.