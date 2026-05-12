زوجة أحد المختطفين بالصومال: القراصنة سمحوا لزوجي بمكالمتي دقيقة واحدة فقط

كشفت السيدة أميرة محمد، زوجة المهندس محمد راضي، أحد البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن السفينة "MT Eureka"، عن تطورات خطيرة وصادمة في واقعة اختطافهم قبالة السواحل الصومالية، مؤكدة أن الوضع الإنساني للمخطوفين وصل إلى مرحلة حرجة للغاية.

وقالت أميرة محمد في تصريحاتها ببرنامج اليوم هنا القاهرة، على قناة مودرن تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي : "آخر حاجة وصلت لها إن الفدية زادت لـ 10 مليون دولار، وإن الشركة منتظرة ان يتحدث اليها القراصنة الصوماليين".

عرفت خبر الخطف من الفيسبوك



و أوضحت زوجة المهندس محمد راضي، أحد البحارة المصريين الثمانية المختطفين: "أنا عرفت خبر الخطف من الفيسبوك، وبعدها بـ 4 أيام تقريباً زوجي كلمني، القراصنة سمحوا له ياخد التليفون، و كلمني وقال إنهم مخطوفين".

وأشارت إلى أنها لم تتحدث للإعلام في البداية بناءً على وعود الشركة: “في البداية الشركة قالت إحنا هنحل، فعشان كدة أنا متكلمتش من البداية”.

الوضع معاهم صعب جداً

وعن آخر تواصل مع زوجها، قالت بمرارة: "آخر حاجة توصلت ليها مع زوجي إنه كلمني دقيقة واحدة، وقال إن الوضع معاهم صعب جداً، وهو بيستغيث وعايز أي حد من الجهات المسؤولة يتدخل ويخلصوهم ويرجعوهم لينا".

وأكدت زوجة المهندس محمد راضي، أن هناك تواصل بين اسر المختطفين الثمانية قائلة " احنا كأهالي بنحاول نتكلم مع بعض، وبنحاول نوصل لأي حد يساعدنا".

وووجهت أميرة مناشدة للقيادة السياسية قائلة: "محتاجين كل الجهات المسؤولة، محتاجين سيادة الريس يتدخل، محتاجين إنهم يرجعوا لنا بألف سلامة، إحنا مش طالبين أكتر من كدة، محتاجينهم يرجعوا".