الخارجية عن اختطاف بحارة مصريين على مركب قرب الصومال: محدش طلب فدية والبحارة بخير

علق السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، على اختطاف مركب قرب السواحل الصومالية ويتواجد على متن السفينة 8 بحارة مصريين .



وقال حداد الجوهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نستهدف تامين البحارة المصريين وتم التواصل مع أسر البحارة في مصر لطمأنتهم".

وتابع حداد الجوهري :" البحارة المصريين المختطفين قرب الصومال بخير ولا اعتداء عليهم وهم بحالة جيدة ومحدش طلب أي فدية من الجانب المصري والشركة المالكة للمركب إماراتية وليست مصرية ".

وأكمل حداد الجوهري :" وجهنا القنصلية المصرية في دبي للتواصل مع الشركة الإماراتية المالكة للسفينة ونستهدف سرعة الإفراج عن البحارة المصريين ".

