الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والوضع الأمني واستكمال صياغة دستور البلاد

بحث نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى البلاد؛ تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الأمني، واستكمال صياغة دستور البلاد، والانتخابات المباشرة الجارية، والتنمية الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم ، اجتماعاً ثنائياً بين الحكومة الفيدرالية وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى البلاد..حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأشار جامع، خلال الاجتماع، إلى أن بعض المناطق في البلاد شهدت اليوم انتخابات مباشرة، حيث سيختار سكان ولاية جنوب الغرب قادتهم، ما يدل على التقدم الذي تحرزه الصومال نحو الديمقراطية وضمان عملية انتخابية شاملة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للصومال، لا سيما في مجالات الأمن، وبناء الدولة، والتنمية الاقتصادية، والعملية الديمقراطية.