الإشراف العام
وزير الخارجية: الاعتراف بـ أرض الصومال انتهاك لمبادئ القانون الدولي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
فرناس حفظي

جدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الصومال، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين.

 وأدان وزير الخارجية فى هذا السياق الإعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. 

وأكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تقديم الدعم السياسي والأمني وبناء القدرات للصومال الشقيق، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرية، وأهمية مواصلة حشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الصومالي مستجدات الأوضاع الداخلية بالصومال، والجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة بناء مؤسسات الدولة، معربًا عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الصومال

