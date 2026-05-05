وزير الخارجية: رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمصريين بالخارج قريبًا

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

استقبلت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتناول رؤية مصر ودورها في الملفات الإقليمية، ودورها تجاه الملفات الإقليمية، وجهودها لدعم أشقائها من الدول العربية.

وقال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين حول اللقاء أعضاء اللجنة مع الدكتور بدر عبد العاطي. 

وأكد أن هذا اللقاء جاء في إطار  التواصل الدائم بين اللجنة ووزارة الخارجية، ويهدف إلى إحاطة أعضاء  اللجنة حول السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تدرس حالياً ثلاثة ملفات رئيسية: الملف الأول خاص بالقوى الناعمة كأداة للسياسة الخارجية، والثاني يتعلق بالسياسة المصرية تجاه أفريقيا، بينما يتناول الثالث شئون المصريين في الخارج.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقارير حول هذه الملفات لرفعها إلى المجلس.

الاتزان الاستراتيجي يحكم تحركات مصر إقليميًا

وأوضح أن الاجتماع مع وزير الخارجية تطرق إلى توجهات السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

ولفت إلى أهمية هذا المبدأ في التعامل مع حالة التعقيد والسيولة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، ودور وزارة الخارجية في تفعيله لتعظيم المصالح الوطنية المصرية.

وأكد رئيس اللجنة أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على مبدأ الاتزان الاستراتيجي. 

وأشار إلى أهمية هذا المبدأ في التعامل مع حالة التعقيد والسيولة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، موضحاً أن دور وزارة الخارجية يتمثل في تفعيله لتعظيم المصالح الوطنية المصرية. 

وشدد على أن الأوضاع الإقليمية معقدة، وتستمر مصر في نهج التوازن لمواجهتها.

وجدد رئيس اللجنة التأكيد على أن تأييد مصر لدول الخليج العربي ثابت ولا يقبل المزايدة، وهو تأييد بالقول والفعل. 

وذكر أن مصلحة مصر تتمثل في وضع نهاية للحرب وعدم التصعيد، لأن استمرارها له آثار سلبية على مصر والمنطقة والعالم.

وفي الملف الليبي، أكد وزير الخارجية خلال لقاءه بأعضاء لجنة الشئون الخارجية تمسك مصر بعدة ثوابت أهمها الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة ورفض التقسيم، مع ضرورة إجراء الانتخابات بشكل متزامن.

وفي الشأن الفلسطيني، اوضح رئيس اللجنة أن وزير الخارجية أكد موقف مصر رفض  التهجير للحفاظ على الأراضي الفلسطينية.

وبشأن السودان، أوضح الدكتور محمد كمال علي أن وزير الخارجية أكد أهمية عدم المساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.

وكشف رئيس لجنة الشئون الخارجية  عن تطلع الوزارة لتنظيم زيارات برلمانية إلى البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية، مع تكليف سفراء مصر في الخارج بإعطاء أهمية خاصة لتوسيع التعاون التجاري وجذب الاستثمارات.

وكشف وزير الخارجية لأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ أن وزارة الخارجية تستعد  لعقد مؤتمر المصريين في الخارج بمصر قريباً، بمشاركة برلمانية بالأفكار والتواجد. وأوضح أن الوزارة تعمل على استخدام التكنولوجيا لتسهيل إصدار الوثائق للمصريين بالخارج. 

وأكد رئيس اللجنة أن وزير الخارجية أوضح لأعضاء اللجنة أهمية ملف رقمنة خدمات الوزارة للمواطنين.

كما تطرق إلى دور القوى الناعمة في دعم السياسة الخارجية، مشيراً إلى دور الأزهر والكنيسة والثقافة والفنون في تعزيز صورة مصر ومجالات تأثيرها.

وقال رئيس اللجنة إن العلاقات بين مصر والدول الأفريقية وطيدة جداً على المستوى الثنائي ومع الاتحاد الأفريقي، مثمناً الدعم المتبادل في المحافل الدولية.

وكشف وزير الخارجية عن وجود توجه من المجلس ووزارة الخارجية لتفعيل الحوار والتواصل مع البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

وفي الملف الليبي، أكد الوزير تمسك مصر بوحدة الأراضي الليبية ورفض التقسيم، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن. 

وبشأن السودان، شدد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.

