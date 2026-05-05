وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ٥ مايو.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية في ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في دعم الثوابت المصرية، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع برلمانات دول العالم، ولاسيما فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية التى تمر بها المنطقة. وأكد الحرص على مواصلة التنسيق مع السادة أعضاء مجلس الشيوخ بشأن التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بالطلبات القنصلية، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها وزارة الخارجية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين ورعاية شئونهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.

كما اعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لإستمرار التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية مع مجلس الشيوخ بما يعزز جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات ويخدم مصالح الوطن، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع مجلسي الشيوخ والنواب لتبادل وجهات النظر بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، فضلًا عن مناقشة التحديات الإقليمية والملفات ذات الأولوية المتعلقة بمصالح المصريين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.