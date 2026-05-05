وزارة الخارجية الهندية تطالب بحرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز دون عوائق

قالت وزارة الخارجية الهندية إنها تطالب بحرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز دون عوائق بما يتوافق مع القانون الدولي.

أضافت الخارجية الهندية: مستعدون لدعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع في مضيق هرمز.

هجوم الفجيرة



وصفت وزارة الخارجية الهندية الهجوم الذي وقع على الفجيرة الإماراتية وأسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود بأنه "غير مقبول"، وذلك في منشور لها على موقع "إكس" يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: "ندعو إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية واستهداف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء"، في إشارة إلى هجوم بطائرة مسيرة على منطقة الفجيرة الصناعية النفطية والذي قالت الإمارات العربية المتحدة إن إيران نفذته.