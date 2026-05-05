موسكو: نشر الأسلحة النووية في أوروبا يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي

أكدت موسكو أن نشر الأسلحة النووية في دول أوروبية غير نووية يشكل مخاطر على الأمن القومي الروسي.

وقال جينادي جاتيلوف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف في تصريحات له بثتها وسائل إعلام روسية: "لا شك أن وجود أسلحة نووية على أراضي دول أوروبية غير نووية بما فيها فنلندا في المستقبل، يشكل مخاطر على أمننا القومي"، مضيفا: "طالبنا مرارا وتكرارا بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها".

ولفت جاتيلوف إلى أن سحب الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية، فضلا عن تخلي الدول غير النووية عن طموحاتها في الانخراط في "مهام نووية مشتركة" و"ردع نووي موسع"، من شأنه أن يسهم إسهاما هاما في استعادة الثقة وتعزيز بنية الأمن الإقليمي.