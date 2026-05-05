إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز
كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي
فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان الأهلية
دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026
نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات
شبانة: حمزة عبدالكريم مفاجأة مصر في كأس العالم
معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد: أنت من أفضل مدافعي مصر
سقوط العربة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب عربة بقطار أسوان
شاهد .. الصور الأولى للسيطرة على حريق محل منظفات بشارع السوق بأسوان
هدفنا الإعلان عن نفسنا.. إنبي يرد على جدل التحكيم ومجاملة الأهلي
انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا
أخبار العالم

إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز

هاجر رزق

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، أن حريقا اندلع عقب انفجار وقع أمس، الإثنين، على متن سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة شحن كورية جنوبية كبرى كانت عالقة في مضيق هرمز.


 

وذكرت الوزارة، في بيان، أن السفينة كانت تقل 24 من أفراد طاقمها، وهم 6 كوريين جنوبيين و18 من جنسيات أخرى، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.


 

وأضاف البيان أن سول تتواصل عن كثب مع الدول المعنية بشأن الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وأفراد طاقمها في مضيق هرمز.


 

من جانبها، قالت شركة الشحن إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في الجانب الأيسر من غرفة المحركات عقب انفجار على متن سفينة نقل البضائع.


 

وأوضحت أنها ستقوم لاحقا بفحص غرفة المحرك لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.


 

بدوره، قال مسؤول في المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، في تصريح له، إن السلطات تعمل على تحديد سبب الحريق.


 

ووفقا لوزارة المحيطات والثورة السمكية في كوريا الجنوبية، فإن هناك 26 سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي عالقة حاليا في مضيق هرمز، بما في ذلك 9 ناقلات نفط.


 

ويوجد ما مجموعه 160 من أفراد الطاقم الكوريين الجنوبيين على متن السفن العالقة في الممر المائي، بما في ذلك 37 على متن سفن ترفع أعلاما أجنبية.

