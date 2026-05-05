كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي

أدخلت وزارة الدفاع الروسية سفينة "بوليارني" الكاسحة للألغام في خدمة الأسطول البحري لتعزيز قدراته الدفاعية.

وأشارت صحيفة روسيسكايا غازيتا" إلى أن مراسم رفع علم البحرية على السفينة الجديدة جرت في مدينة بالتييسك، لتنضم السفينة رسميا لقوات الأسطول الشمالي الروسي.





خضعت السفينة قبل تسليمها للجيش لعدة مراحل من الاختبارات في ميادين التدريب التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وتحقق العسكريون والخبراء من عمل جميع أنظمتها ومنظومات التسليح الموجودة فيها.





وتعتبر "بوليارني" عاشر سفينة من نوع "ألكسندريت" طوّرت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700 وسلّمت للجيش، ويبلغ طولها 61 م، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.





تمتلك سفن "ألكسندريت" الروسية أكبر هيكل للسفن في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المتجانسة، يتم تشكيله بطريقة الحقن الفراغي، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.