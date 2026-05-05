ترامب: أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا تواصل قدرتها على القتال بسبب الأسلحة التي تبيعها أمريكا لحلف الناتو، والتي يدفع فاتورتها نقدا الأوروبيون.





وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "سالم نيوز" معلقا على مبيعات الأسلحة الأمريكية: "نحن نبيعها (الأسلحة) للناتو، وهم بدورهم يوزعونها. سأقولها بصراحة: إنهم (الأوكرانيون) قادرون على القتال لأنه - بغض النظر عما إذا كانت المعدات رائعة أم لا، فهي تمكنهم من خوض الحرب".





وقال ترامب ردا على سؤال حول موقفه من فلاديمير زيلينسكي: "إنه ماكر، ونحن نريد تحقيق تسوية في أوكرانيا".