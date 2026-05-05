إصابة عنصرين من الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي في الجنوب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، إصابة عنصرين من الجيش جراء استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان.

إصابة ضابط وعسكري

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بإصابة ضابط وعسكري بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، أثناء تنقلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش.





وواصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق في جنوب لبنان في خرق للهدنة، إذ شن غارات على بلدتي برعشيت والمنصوري في قضاء صور جنوب لبنان كما نفذت قوات الكيان الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدتي الخيام و القنطرة، فيما لم تغادر المسيرات الإسرائيلية الأجواء في الجنوب اللبناني.





وبمواصلة اعتداءاته على جنوب لبنان يخرق الكيان الإسرائيلي الهدنة التي بدأت في 16 أبريل الماضي، لمدة عشرة أيام، وتم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من 23 أبريل.