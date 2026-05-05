حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله في بيان فجر الثلاثاء تنفيذ 13 عملية يوم الاثنين استهدفت تجمعات لآليات و جنود إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان ردا على خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار.

وأكد حزب الله أنه شن العمليات ردا على خرق وقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان واستنادا إلى الحق في مقاومة الاحتلال ودحره.

وشدد في بيانه على أن المقاومة الإسلامية معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه.

وأوضح أن هذا أقل واجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة.

وذكر الحزب أن الاستهدافات تمت بصليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية حققت إصابات مباشرة.

وطالت الاستهدافات تجمعات لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدات البياضة والقنطرة وعيناتا وعدشيت القصير، إضافة إلى استهداف جنود في بلدة دير ميماس.

وفي العملية الثالثة، قال حزب الله إنه وبعد رصد دقيق لقوّة مركبة حاولت التقدّم في منطقة خلّة الراج شمال بلدة دير سريان باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة تأمين متقدمة للمقاومة الإسلامية، فتح المجاهدون النار باتجاه القوّة المعادية وخاضوا معها اشتباكا عنيفا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة محققين إصابات مؤكدة في صفوفها.

وذكر أنه على الفور سارع الجيش إلى تنفيذ تغطية نارية لتأمين سحب القوّة والإصابات، وزج بعدد من الآليات نحو منطقة الاشتباك، حيث عمد سلاح المدفعية في المقاومة إلى استهداف قوة الإخلاء بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية المناسبة.

كما تدخلت الأسلحة الرشاشة المضادّة للطائرات التابعة لسلاح الدفاع الجوي في المقاومة لمنع المروحيات المعادية من المناورة والهبوط بقرب منطقة الحدث، ممّا اضطر الجيش إلى سحب الإصابات برا باتجاه مستوطنة مسغاف عام وقام بإخلائها جوا نحو الداخل الفلسطيني.

وأعلن الحزب استهداف مربض مدفعية مستحدث في بلدة رب ثلاثين بواسطة سرب من المسيرات الانقضاضية بالإضافة إلى موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان.

وفي عملية أخرى، قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان (جنوب) باتجاه بلدة زوطر الشرقيّة، كما استهدف أيضا تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند تلة السدر في بلدة عيناتا بقذائف المدفعية.