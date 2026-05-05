دعت إلى التهدئة.. السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في المنطقة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، وتدعو إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر ويعزز الأمن والاستقرار والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.



عودة حرية الملاحة البحرية

كما تشدد المملكة على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير، مطالبة بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.

ومن جانبه، استنكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد الإمارات.

وأجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات، وأكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

‏واستعرض بن سلمان، وبن زايد خلال الاتصال المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.