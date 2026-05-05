روسيا تعلن هدنة في فترة الاحتفالات بعيد النصر وتحذر أوكرانيا من انتهاكها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعربت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - عن أملها في أن يتخذ الجانب الأوكراني خطوة مماثلة خلال هذه الفترة.

وأكدت أن القوات المسلحة الروسية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن خلال الاحتفالات..مشيرة إلى أنها رصدت ما وصفته بتهديدات من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستهداف موسكو خلال تلك المناسبة.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أنه في حال محاولة أوكرانيا تعطيل احتفالات "يوم النصر"، فإن القوات الروسية ستنفذ "ضربة صاروخية واسعة" على وسط العاصمة الأوكرانية كييف ردا على ذلك.

وأضافت الوزارة أنه رغم امتلاك روسيا القدرة على تنفيذ مثل هذه الضربات، فإنها امتنعت عن ذلك سابقا "لأسباب إنسانية".