الطيار و4 ركاب.. مصرع لاعبي فريق رياضي في حادث تحطم طائرة أمريكية

أفادت السلطات المحلية الأمريكية، بتحطم طائرة خفيفة تقل لاعبي فريق "البيكلبول - Pickleball " الرياضي في ولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقع الحادث في ويمبرلي، على بعد حوالي 64 كيلومترا من أوستن. وكانت الطائرة من طراز سيسنا 421°C قد أقلعت من أماريلو متجهة إلى نيو براونفيلز.





وفاة الطيار و 4 ركاب



وقال الرقيب بيلي راي: "أُعلن عن وفاة الطيار وأربعة ركاب كانوا على متن الطائرة في موقع الحادث".

وكان على متن الطائرة أعضاء من نادي أماريلو للبيكلبول، متجهين إلى بطولة بيكلبول.

وأعلن نادي أماريلو للبيكلبول، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وفاة أعضاء النادي: سيرين ويلسون (19 عاما)، بروك سكيبالا (45 عاما)، ستايسي هيدريك (51 عاما)، جاستن "غلين" أبلينغ (37 عاما)، وهايدن ديلارد (39 عاما) في حادث تحطم الطائرة.

وكتب النادي: "تلقينا اليوم نبأً مفجعا، ونشعر جميعا بالحزن لفقدان خمسة من أعضاء عائلة أماريلو للبيكلبول".

وقال المتحدث باسم النادي، دان داير، إن طائرة أخرى كانت متجهة من أماريلو إلى البطولة في نفس الوقت وهبطت بسلام.

وكان الطقس في منطقة نيو براونفيلز غائما في الغالب قبل تحطم الطائرة، لكن عواصف رعدية بدأت بالظهور بعد ساعتين، وفقا لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

البيكلبول رياضة تجمع بين عناصر من تنس الريشة والتنس وتنس الطاولة.