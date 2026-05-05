الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي هدف أساسي في أي مسار تفاوضي

قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، إن مسار المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي لا عودة عنه الآن، مؤكدا أنه لا يوجد خيار آخر أمام بلاده من أجل وقف إطلاق النار.

الانسحاب من الأراضي اللبنانية

وأضاف عون، في تصريحات له، أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات.





وشدد الرئيس اللبناني على أنه "بقرارنا الوطني ووحدتنا، يمكننا مواجهة جميع التحديات، وكل الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان لا جذور لها".





وتابع:" اللقاءات التي تجرى في واشنطن برعاية أمريكية، هي إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة يجب الاستفادة منها".