ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم المخصب الموجود في إيران قد يكون غير صالح للاستخدام، لكن ينبغي نقله من إيران إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سالم نيوز": "من حيث القيمة، فإنه (اليورانيوم المخصب في إيران) لا يمثل أهمية كبيرة. من المحتمل أنه غير صالح للاستخدام، وربما لن يتمكنوا حتى من استخراجه.. يجب عليهم تسليمه".





وأفادت وسائل إعلام يوم 3 مايو الجاري نقلا عن مصادر أن إيران اقترحت على الولايات المتحدة خطة لإحلال سلام طويل الأمد، تتضمن من بين أمور أخرى تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 15 عاما، مع تحديد مستوى التخصيب لاحقا بنسبة 3.6% وفقا "لمبدأ التخزين الصفري".