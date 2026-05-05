إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على زورقين صغيرين

أطلقت القوات الأمريكية النار على زورقين صغيرين يقلان مدنيين، كانوا مسافرين من خصب على ساحل عمان إلى ساحل إيران، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري إيراني قوله إن "الجيش الأمريكي، بعد ادعائه الكاذب باستهداف 6 زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري دون إصابة أي منها، هاجم في الواقع زورقين صغيرين كانا ينقلان مسافرين من خصب على ساحل عُمان إلى إيران".

وأكد المصدر أن هذه "الجريمة السافرة" ناتجة عن خوف الأمريكيين غير المبرر من زوارق الحرس الثوري السريعة"، مطالبا "بمحاسبة الولايات المتحدة على مقتل المدنيين".

وكان الجيش الأمريكي أعلن الاثنين، أنه بدأ عملية "مشروع الحرية" بهدف تأمين عبور مضيق هرمز مؤكدا أن الحصار سيستمر، فيما أكدت إيران أنها ستحافظ على أمن مضيق هرمز بكل قوة.