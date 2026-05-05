بعد هجوم ايران .. أحمد موسي يوجّه رسالة موثرة لدولة الإمارات

وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة دعم الي دولة الإمارات الشقيقة بعد هجوم الإيراني عليها امس بسبب حربها مع أمريكا.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" قلوبنا ودعمنا الكامل مع دولة الإمارات الحبيبة إثر تعرضها لعدوان إرهابي إيراني جديد يستهدف المواقع والمنشآت المدنية .

‏كل التحية للإمارات قيادة وحكومة وشعبا .

‏حفظ الله بلدينا الشقيقين مصر والإمارات.

‏وحفظ الله كل بلادنا العربية الشقيقة والحبيبة ".

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة أطلقتها إيران.

اشتعلت المواجهة مجددا بين إيران والولايات المتحدة، بعدما استأنفت طهران الهجمات ضد السفن الأمريكية إلى جانب إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات؛ ليهدد الرئيس دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض.